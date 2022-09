Zuid-Korea overweegt opiniepeiling over dienstplicht BTS

Lee Jong-sup, de minister van Defensie van het land, zou aan ambtenaren hebben gevraagd om te onderzoeken of een dergelijk onderzoek nodig is. Het ministerie liet in een verklaring weten dat als er inderdaad een peiling komt, deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij om zo eerlijkheid te garanderen.

Zuid-Korea, dat officieel nog altijd in oorlog is met Noord-Korea, kent de militaire dienstplicht. De afgelopen jaren is de dienstplicht van de leden van BTS al vaker onderwerp van discussie geweest. In 2020 kregen de zangers vanwege hun grote succes wereldwijd al uitstel van de dienstplicht tot zij 30 jaar zouden zijn. De kwestie is weer actueel omdat het oudste bandlid Jin in december 30 jaar wordt en dan dus in dienst zou moeten.