Zorgverzekering Barbie dekt opname in Schotse afkickkliniek niet

Volgens Hampel, die momenteel de woordvoering doet voor Samantha's ex-man Michael van der Plas, maakt Barbie's voormalige echtgenoot zich grote zorgen over de jongste ontwikkeling. ,,Hij kan niet wachten op een structureel plan van aanpak dat garandeert dat zijn kinderen Angelina (6) en Milano (3) uiteindelijk weer een goede en stabiele moeder krijgen'', aldus Hampel. ,,Michael beschouwt het Schotse 'avontuur' als een onrealistisch luchtkasteel.''

Samantha de Jong viel eind juli in gedrogeerde toestand uit het raam van haar Scheveningse huis. Daarna werd ze direct opgenomen in Brijder: een Haagse instelling voor verslavingszorg die ze eerder deze week alweer verliet. ,,Geen idee waar ze nu verblijft: in haar eigen appartement aan de Korbootstraat of bij haar nieuwe vriend: de Rijswijkse zanger Jeffrey van der Meer. Hoe dan ook maken Michael en ik ons grote zorgen over haar. Als ze onder de huidige omstandigheden de draad van haar leven weer oppakt, kan het natuurlijk zo weer fout gaan.''

Jim Hoogendorp, de woordvoerder van Barbie, verklaarde vorige week in een geschreven statement: ,,Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen weken, waarbij Samantha uiteindelijk hulp heeft ingeschakeld bij een kliniek in Den Haag, hebben wij bij nader inzien besloten om haar in Schotland te laten opnemen. De beslissing is in overleg met Samantha genomen. Zij heeft volledig ingestemd met een goed herstel. De afgelopen week heeft ze haar intakegesprek gehad en wordt de aanvraag verwerkt. Zij zal binnen nu en twee weken naar Schotland vertrekken en voor zeker 10 tot en met 16 weken daar verblijven.''

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Samantha de Jong (Barbie) en Michael van der Plas in 2013. © ANP Kippa

Onzin

Onzin, benadrukt Jake Hampel. ,,Leuk bedacht als zoethoudertje voor de geïnteresseerde buitenwereld, maar als de zorgverzekering Schotland niet vergoedt, is dit niks meer of minder dan een wassen neus. Uit eigen zak kan Samantha zoiets nooit betalen.'' Hij stelt dat Barbie nog steeds gebruik kan maken van een aanbod dat ze in januari kreeg van RTL en Warner, respectievelijk de omroep en producent die bij de realityseries rond De Jong betrokken waren. ,,Die partijen wilden haar laten opnemen in een gerenommeerde kliniek in Zuid-Afrika waar ook GTST-acteurs Ferry Doedens en Jimmy Geduld afrekenden met hun verslavingen. RTL en Warner staan nog steeds garant voor haar herstel. Het aanbod geldt dus nog steeds. Ongeacht of Samantha wel of niet programma's maakt of welke toekomst ze ook kiest.''

Samantha de Jong maakte, na een eerdere zelfmoordpoging in januari en een kortstondige opname in dezelfde Haagse kliniek, geen gebruik van het aanbod. Of RTL en Warner eventueel bereid zijn haar opname in Schotland te betalen? Volgens Jake Hampel is dat niet aan de orde. ,,Dat gaan ze niet doen. Zuid-Afrika is de enige optie, omdat ze daar goede ervaringen mee hebben. Het is ook ver weg en er is, in tegenstelling tot die Schotse kliniek, geen enkel contact met de buitenwereld mogelijk. Patiënten zitten in Zuid-Afrika volledig afgezonderd van de buitenwereld. In Schotland kan ze in principe elk moment de rehab verlaten en de boot pakken naar Nederland.''

De kinderen van Samantha worden, zo heeft de kinderrechter vorige week bepaald, tot eind oktober toegewezen aan haar in Spanje wonende ex-man Michael. Hij zoekt momenteel woonruimte in Den Haag, omdat hij zijn kroost in hun vertrouwde omgeving wil laten. Volgens de woordvoerder van Barbie zou zij kort voor haar vertrek naar Schotland afscheid mogen nemen van zoontje Milano en dochtertje Angelina.

Hij reageert verbaasd op het feit dat Samantha's zorgverzekering Schotland niet dekt. ,,Ik heb na mij verklaring geen contact meer met haar gehad en ben dus niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen'', aldus Jim Hoogendorp. Hij baalt ervan dat, zonder zijn bemoeienis, is ontdekt dat Schotland financieel geen optie blijkt. ,,Zo kom ik niet echt geloofwaardig meer over als zegsman. Reden genoeg om mijn handen weer van Samantha af te trekken.''