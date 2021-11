Zoontje (2) Gordon Ramsay is sprekend zijn vader en Madonna eet toetje als een poes

Loes van Delft, hoogzwan­ger van Douwe Bob, getroffen door ernstige misselijk­heid

Kunstenaar Loes van Delft (30), die een kindje verwacht met Douwe Bob, heeft de afgelopen drie weken op bed gelegen vanwege ernstig zwangerschapsbraken. Gisteren is ze dankzij een familielid weer even buiten geweest en reed ze in een rolstoel door het bos, zo laat ze zien in haar Instagram Stories.

