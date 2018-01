Zoon van Boris Becker klaagt politicus aan na racistische tweet over negers

De politicus reageerde op een uitlating van Becker, waarin hij vertelde dat hij altijd wordt gezien als de zoon van zijn beroemde vader. 'Het lijkt erop dat deze kleine halfneger simpelweg te weinig aandacht krijgt', luidde Maiers felle reactie. De tweet werd later gewist. Maier ontkent dat hij het bericht zelf heeft gedeeld. Volgens hem was het bericht geplaatst door een van zijn medewerkers. Die zou daar een vermaning voor hebben gekregen. Maier kreeg veel kritiek, ook vanuit eigen kring. Het bestuur van AfD vergadert morgen over de positie van Maier.

In actie

Vader Boris Becker wil meer actie tegen racisme. In een Duitse krant roept hij tot maatschappelijk verzet. ,,Het moet eindelijk afgelopen zijn. Er is geen grijs gebied'', aldus de tennisser. Hij betwijfelt of de tweet inderdaad een vergissing van een medewerker van Maier was. ,,Dat doen ze aldoor, dat is hun smoes. Iets de wereld in gooien en zich er dan van distantiëren."