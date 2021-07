Zoon Peter R. de Vries deelt foto van zijn vader en hem op Twitter, bericht massaal geliket

Op de foto (onderaan dit artikel) is de misdaadverslaggever lachend te zien met naast hem zijn zoon. Het bericht kreeg in in 40 minuten tijd al 1000 likes. Mensen reageren op de tweet en wensen hem sterkte. Het is het tweede bericht dat Royce de Vries de wereld instuurt na de aanslag op zijn vader. In zijn eerste tweet schreef hij: “Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.”