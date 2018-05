Zoon Linda de Mol: Opmerkingen over het huis dat ik kreeg best heavy

Mysterieu­ze Qmusic-win­naar van 10.000 euro staat al vast

10:23 In het nieuwe radiospel De Uitverkorene dat vandaag begint op Qmusic is de winnaar al vooraf vastgesteld. Een privédetective heeft in opdracht van de radiozender willekeurig iemand geselecteerd en nu is het afwachten wanneer de uitverkorene zich meldt op basis van hints in de radioshows.