Zoon Jon Bon Jovi is de ware voor Stranger things-actrice Millie en stompt The Rock fan in haar gezicht?

Activist lijmt zichzelf vast op tafel in uitzending Beau: 'Het leven van ons allemaal staat op het spel'

Klimaatactivist Jelle de Graaf heeft zich gisterenavond in de live-uitzending van het programma Jinek op tafel vastgelijmd. De man was als gast uitgenodigd om mee te praten over de nieuwe manier van actievoeren door Europese klimaatactivisten. ,,Jullie hebben een plicht om eerlijk te berichten over het klimaat en ecologische crisis”, zei hij onder meer voor het oog van 712.000 kijkers.

26 oktober