Zoon Eddie van Halen brengt eigen nummer uit: ode aan zijn overleden vader

3FM-dj’s laten zich weer opsluiten voor Serious Request

8:22 Dj’s van NPO 3FM gaan vanwege de coronacrisis dit jaar niet het land in voor Serious Request: The Lifeline. In plaats daarvan zitten Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Wijnand Speelman van 18 tot en met 24 december in lockdown, maakte de radiozender vandaag bekend.