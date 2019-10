Zondag met Lubach wint derde ‘Oscar van het Europese web’

Pedofiele glamrocker Gary Glitter (75) loopt binnen omdat zijn nummer in hitfilm Joker zit

16:52 Wereldwijd hebben bioscoopbezoekers hun ongenoegen geuit over het nummer Rock and Roll part 2 dat bijna twee minuten lang te horen is in de nieuwe film Joker met hoofdrolspeler Joaquin Phoenix. Het lied is van de Britse glamrocker Gary Glitter (75) die begin 2015 werd veroordeeld tot 16 jaar cel wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Menigeen vreest dat de gedetineerde pedofiel achter de tralies zal delen in de megawinst van de kaskraker.