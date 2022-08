Zomerhit Calm Down blijft stijgen in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 13 augustus. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 15 zakkers en 16 stijgers.

15 (12) NAAR DE MAAN- Maan & De Jeugd Van Tegenwoordig

Naar De Maan is voor De Jeugd Van Tegenwoordig hun 7e Top 40-hit waar Maan inmiddels al met haar 14e bezig is. Hoewel de track deze week drie plekken zakt naar nummer 15 is er voor Maan zeker wel een reden voor een feestje. Vanaf deze week staat haar naam bij de 4 meest succesvolle Nederlandse zangeressen. Anouk staat stevig op nummer 1 met daarachter Davina Michelle en Ilse Delange in de top 3. Maan overtreft deze week de Top 40-score van Corry Konings die daarmee naar plek 5 zakt.

10 (15) SNAP- Rosa Linn

Armenië stuurde Rosa Linn naar het Eurovisiesongfestival, waar ze met Snap als twintigste eindigde. In de Top 40 ging het al een heel stuk beter en deze week is het zelfs een top 10-hit geworden voor de 22-jarige zangeres. Het is de 37e Eurovisiesongfestivalhit die nu ook in de top 10 weet te komen. Trekken we daar alle winnende liedjes en Nederlandse inzendingen vanaf dan is Snap de 9e hit van het festival in de top 10. De laatste keer dat een niet-winnende buitenlandse inzending in de top 10 kwam was in 1998 via Where Are You van Imaani.

Snap van Rosa Linn is deze week de enige superstip in de lijst en klimt van 15 naar 10.

2 ( 4) CALM DOWN- Rema

Automatisch is vanaf deze week de grootste hit van Flemming. Wel zakt hij een plekje naar nummer 3.

Calm Down is er bijna… maar Rema kwam deze week nog wel een beetje tekort om de eerste plaats te veroveren. Wel is hij nu de tweede artiest uit Nigeria met een top 3-hit. Wizkid stond in 2016 totaal 15 weken in de top 3 dankzij zijn bijdrage aan One Kiss.

Rema stapt in zijn voetsporen met een eerste week in de top 3 want Calm Down gaat van 4 naar 2.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

In het tweede weekeinde van augustus in 2018 schreven Calvin Harris en Dua Lipa hitparadegeschiedenis door met One Kiss totaal 16 weken op 1 te staan. Dat aantal weken bleek daarna voor zowel Blinding Lights (The Weeknd) als ook voor Dance Monkey (van Tones And I)- te hoog gegrepen want met respectievelijk 14 en 15 weken op 1 sneuvelden hun pogingen.

Inmiddels zijn we ook deze week in het tweede weekeinde van augustus en opnieuw schrijven we geschiedenis: As It Was van Harry Styles is de eerste hit die de Top 40 voor 17 weken weet aan te voeren.

