Zombiefilm Army of the Dead is groots, goor en véél te lang

Halfnaakte zombiestrippers die hotelgasten in stukken scheuren, Elvis-imitators die in alles wat beweegt een maaltijd zien, slowmotionbeelden vol sierlijk rond spuitend bloed en alles uiteraard muzikaal begeleid door een cover van Viva Las Vegas. Tussendoor zien we alvast de voornaamste hoofdrolspelers de revue passeren. Potsierlijk of niet, deze bijna op zichzelf staande minifilm is een fraai staaltje visueel vertellen. En dan moeten we eigenlijk nog beginnen.