Zolang er radio is, blijft Het Oog zien

15.000 laatste sigaretten en nog steeds in leven. 15.000 laatste glazen, 15.000 keer het nieuws van vandaag, 12.801 kranten van morgen, op zondag en op Paas- en Pinkstermaandag zijn er geen kranten en er waren 14 nieuwjaarsdagen die op maandag vielen en 80 kerstdagen sinds Het Oog voor het eerst op morgen vooruitblikte. 15.000 keer Hans Hogendoorn: ,,Buiten is het...’’



Vrijdag was het 9 graden. Binnen zaten presentatoren Simone Weimans, Chris Kijne, Lucella Carasso, Wilfried de Jong en Herman Van der Zandt om de 15.000ste Met Het Oog Op Morgen te presenteren, vanuit De Verkadefabriek in Den Bosch.



Het Oog is een radiomonument van Arbeidsvitaminen-achtige, Hersengymnastiekachtige allure. Het sluit nooit, want na vandaag is er altijd weer een morgen.



Het werd bedacht door radiolegende Kees Buurman, die ook verantwoordelijk was voor nog steeds bestaande klassiekers als Langs De Lijn, Radio Olympia en Radio Tour De France. De formule is onverslijtbaar. Een goede presentator, vaste rubrieken, inhoudelijke gesprekken over het nieuws en lichte muziekjes. De toon is serieus maar nooit zwaar, de presentatoren altijd goed geïnformeerd. Ik heb nooit iemand Het Oog horen verkloten.