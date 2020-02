Zoet geklets Justin en Hailey Bieber ergert vrienden: ‘Ze moeten kotsen’

Justin staat erom bekend dat hij Hailey steevast ‘wifey’ noemt, oftewel zijn ‘vrouwtje’. Hij steekt zijn waardering voor haar allerminst onder stoelen of banken; de zanger plaatste meermaals opvallende openbare reacties bij Instagram-foto’s van Hailey. Zo prees hij eens haar borsten met vlamemoji’s en schreef hij ‘je windt me op’ onder een kiekje van het model.



Ook buiten de media gaan de twee behoorlijk zoetsappig met elkaar om, bekent Hailey vandaag. Van hun vrienden mag het best wat minder. ,,Oh mijn god, dat zeggen ze de hele tijd’’, lacht Hailey tegenover Elle. ,,Als we met elkaar bellen en heel lief en irritant doen, praten als baby’s, dan zeggen mijn vrienden in mijn oor: ‘ik wil kotsen, ik haat jullie’. Ik was zelf bij veel vrienden ook een tijdje het derde wiel aan de wagen, dus ik voel me er niet slecht over.’’