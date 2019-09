Zo ziet het eerste Marvel-hotel ter wereld eruit

Disneyland Paris werkt samen met meer dan 50 kunstenaars van Marvel Comics en Marvel Studios om meer dan 300 kunstwerken samen te brengen in dit hotel. Gasten worden uitgenodigd om de iconische verhalen en karakters van dit epische universum te ontdekken aan de hand van stripboekomslagen, posters, illustraties uit films, storyboards, originele schetsen en meer. Inclusief nooit geziene en exclusieve stukken.

Het voormalige Disney-hotel New York ondergaat sinds januari 2019 een enorme transformatie zodat het tegen de zomer van 2020 de eerste gasten kan ontvangen in Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel. In dit hotelcomplex wordt tachtig jaar Marvel-verhaal gevierd in een typisch New Yorkse setting, te herkennen aan de eigentijdse art decostijl. Het hotel is geïnspireerd door een kunstgalerij in New York, als eerbetoon aan de stad weer veel iconische Marvel-superhelden, en hun kunstenaars die ze hebben gecreëerd, zijn gevestigd.

De kamers krijgen een moderne uitstraling met in elke kamer kunstwerken van Marvel. Met een speciale knipoog naar de legendarische Iron Man in alle Empire State Club-kamers én de suites in het thema van de Avengers en Spider-Man. De muren tonen spectaculaire werken van Marvel-kunstenaars en zelfs het meubilair bevat subtiele verwijzingen naar deze iconische helden. Ook in de restaurants en bar wordt de Marvel-lijn doorgetrokken.

Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel is tevens het allereerste Disney-hotel dat Marvel-superhelden zal ontvangen. Bezoekers kunnen hun iconische Marvel-personages ontmoeten op een speciale locatie, genaamd Super Hero Station. Nadat ze ‘s morgens geposeerd hebben met hun favoriete helden, worden de gasten ondergedompeld in unieke fotolocaties waar ze lid worden van de Collector’s Collection van Guardians of the Galaxy en de hamer van Thor en andere attributen kunnen vasthouden.

De eerste boekingen voor Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel zullen op 5 november 2019 worden geopend. Meer informatie volgt op disneylandparis.com.

Volledig scherm Disney's Marvel Hotel. © Disney

