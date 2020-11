Zo zien Maan, Marieke Elsinga en Chantal Janzen er zonder make-up uit: ‘Best spannend’

soundtrack van corona Barry Hay: ‘Op Curaçao is een lockdown geen straf’

9 november Welk lied zal ons altijd blijven herinneren aan deze tijd? In de aanloop naar onze Soundtrack van corona aan het einde van het jaar spreken muziekliefhebbers zich uit. Vandaag: zanger Barry Hay met In hell I’ll be in good company van The Dead South.