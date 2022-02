Zo word je een succesvolle carnavalsartiest volgens de pro's: ‘Mag een beetje plat zijn’

Als het aan Clemens van Bracht, de ene helft van het Waalwijkse duo De Deurzakkers, is een goede plaat dé sleutel tot succes. ,,Zonder een goed liedje, wordt het sowieso niks. Het moet simpel en herkenbaar zijn, er moet een goede kreet in zitten en het moet blijven hangen. Ook belangrijk is dat een nummer er in één keer uitvloeit. Als je maandenlang bezig bent met een lied, is het niet goed genoeg.” Met die kreten zit het bij De Deurzakkers wel goed. Een van hun hits ‘Het feest kan beginnen’ werd al in 1986 uitgebracht, maar nog altijd weet iedereen hoe het refrein verder gaat (‘Want wij zijn binnen, we gaan er tegenaaaan’).