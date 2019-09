Zo viert Will Smith zijn 51e verjaardag in Boedapest

Wil­lem-Alexan­der trots op Máxima: A happy wife, a happy life

21:18 Al tien jaar combineert koningin Máxima haar werk als VN-gezant met haar rol als moeder en haar taken voor het koningshuis. Koning Willem-Alexander is trots op de bergen werk die zijn vrouw verzet, zo zei hij woensdag in New York. Maar hij benadrukte dat het ook goed voor hem is: ,,A happy wife, a happy life.”