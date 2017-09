Zo vader, zo Toon: Maurice Hermans brengt ode aan vader

,,Soms vergat hij gewoon onze verjaardagen. Of zelfs die van zijn vrouw Rietje. Als wij hem dat discreet influisterden, liet hij meteen honderd rode rozen aanrukken. In de voorstelling zeg ik ook: ‘Een man die van het volk was en af en toe van mij…'”



Ondanks zijn discipline van gewapend beton (‘Ik begrijp waarom hij nooit tijd had voor de afwas’), reisde Toon, in gezelschap van Maurice, naar het theater om zijn collega’s aan het werk te zien. ,,Hans Teeuwen en Theo Maassen vond hij schitterend, alleen de scheldwoorden hoefden voor hem niet. Pa was toch de man van de poëzie. We gingen ooit naar Freek de Jonge, maar in de pauze wilde hij weg. Hij had genoten, maar had het wel gezien. Hij wilde vooral alles over de theatrale vorm van de jonge, opkomende cabaretiers weten.”



,,En ik moet in deze show ook niet met grofheden aankomen.” Lachend: ,,We hebben in de regel een wat ouder publiek - ik wil geen rollators om mijn oren krijgen.”