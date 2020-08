Zo spendeert de schatrijke Bond-held Sean Connery (90) zijn laatste jaren: ‘Hij is een kluizenaar geworden’

R. Kelly in isoleercel na gevecht met medegevan­ge­ne: ‘Tijd om hem vrij te laten’

16:34 Zanger R. Kelly, die in afwachting van verschillende rechtszaken vastzit in een gevangenis in Chicago, is in een isoleercel geplaatst nadat hij werd aangevallen door een medegevangene. Dat zegt de advocaat van de gevallen artiest, Steve Greenberg. ,,Dat is de enige plek waar ze hem kunnen beschermen. Het is tijd om Kelly vrij te laten.”