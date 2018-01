Zo maakt Leco Chantal Janzen mooier, en Eva Jinek heeft zin in relletjes

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd

Sterrenkapper en -visagist Mari van de Ven noemt deze ietwat overbelichte foto - vermoedelijk een selfie - een lucky shot.

My Lucky shot 😝 Een foto die is geplaatst door null (@marivandeven) op 19 Jan 2018 om 3:39 PST

Eva Jinek is helemaal klaar voor het weekeinde en heeft alvast 'goed' nieuws voor iedereen die haar het leven zuur wil maken. De talkshowpresentatrice heeft namelijk zin om een beetje te gaan 'rellen'.

Als het vrijdag is en je aan het kijken bent met wie je dit weekend gaat rellen..... #heelveelzinin Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 19 Jan 2018 om 3:32 PST

Dionne Stax nam vandaag haar hond Mientje mee naar de opnamen van het haar gepresenteerde Omroep Max-programma Van Onschatbare Waarde, waarin experts bieden op bijzondere objecten. Luie Mientje leek niet erg onder de indruk en deed in de studio al snel de oogjes dicht.

Mientje moet even bijkomen van alle mooie objecten die ze voorbij ziet komen bij de opnames van #VanOnschatbareWaarde #inapriloptv @omroep.max Een foto die is geplaatst door null (@dionne_stax) op 19 Jan 2018 om 1:49 PST

Musicalacteur Joey Ferre heeft veel zin in de allereerste try-out van de nieuwe musical The Full Monty, waarin een aantal acteurs en actrices een moment volledig uit de kleren gaat.

Vanavond eerste try-out!!! #thefullmonty #veenendaal Een foto die is geplaatst door null (@joeyferre) op 19 Jan 2018 om 3:15 PST

Actrice Marly van de Velden is met haar man en twee dochtertjes op vakantie in de Duitse stad Frankfurt. Maar wat je daar allemaal kan doen? Die vraag stelt Marly met een jus d'orange in de hand aan haar volgers. ,,Wie heeft er nog tips?''

Goedemorgen vanuit Frankfurt! Hebben jullie nog leuke tips voor ons👍🏻#vakantie #weggaannognietnaarhuis. Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 19 Jan 2018 om 0:42 PST

Marlijn Weerdenburg zette in september vorig jaar haar eerste kindje - zoontje Teun - op de wereld en daarna begon de strijd tegen de zwangerschapskilo's. En dat gaat Marlijn goed af, want ze is inmiddels zestien pond lichter.

Ik ben de afgelopen weken stug blijven trainen. Slaap of geen slaap. Ik ging. En iedere training kwam ik met meer energie thuis. Er is 8 kilo af. Spiermassa bij gekomen. Maar vooral een fit gevoel voor terug gekomen. @keomaveldhuis is streng maar altijd positief. We hebben nieuwe doelen. Één ervan is 15 km hardlopen. Daar vertel ik later meer over. Een foto die is geplaatst door null (@marlijnweerdenburg) op 19 Jan 2018 om 0:24 PST

Komediant Jörgen Raymann loopt over van de nieuwe entertainmentplannen. Vandaag kwamen hij en zijn nieuwe team in Almere bijeen om over de nabije toekomst te brainstormen.

And a meeting with my new creative team!! #leukedingen #nieuweprojecten #inspiration #motivation #fun #entertainment #lifeisgreat#lifeisaparty #familybusiness Een foto die is geplaatst door null (@jorgenraymann) op 19 Jan 2018 om 3:11 PST

Miss Montreal-voorvrouw Sanne Hans is na een korte vakantie op Bonaire weer terug in stormachtig Nederland en daar sloot ze natuurlijk direct haar hond Lola weer in de armen. De trouwe viervoeter was niet bij haar baasje weg te slaan.

🤪🎾❤️ Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 19 Jan 2018 om 2:58 PST

Acteur annex scherpschutter Winston Post is vandaag aan zijn focus gaan werken op een schietbaan. Op een monitor kon hij zien of zijn kogels een beetje in de buurt van de roos zaten.

Stay focussed always!! #comsv #msasordin #focussing #fun #precision #surkhmurgab #lol Een foto die is geplaatst door null (@winstonpost) op 19 Jan 2018 om 1:56 PST

Is dit een openlijke sollicitatie voor een terugkeer in de RTL4-soap Goede Tijden, Slechte Tijden? Actrice en presentatrice Lieke van Lexmond staat vandaag stil bij haar vertrek, nu zes jaar geleden, uit de nog altijd populaire tv-serie. Van Lexmond speelde destijds het personage Charlie Fisher. ,,Een heerlijke tijd om aan terug te denken.''

6 jaar geleden het afscheid van Charlie Fischer in @gtst Blijft een heerlijke tijd om aan terug te denken. 🙏🏼❤️ Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 19 Jan 2018 om 2:35 PST

Leco van Zadelhoff demonstreert vandaag in een kort filmpje hoe hij Chantal Janzen een fraaier uiterlijk geeft: met een methode die 'shapen' heet. De werkwijze houdt in dat op precies de goede plek schaduwen op een gezicht worden aangebracht.

Gek op shapen bij @chantaljanzen.official .. maar wel blenden😜😜#lecolook #blenden #shape #shapeittillyoumakeit @andcgram Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 19 Jan 2018 om 2:22 PST

André Hazes schreeuwt het zo ongeveer van de daken: tijdens Nederpop happening Vrienden van Amstel worden nieuwe vriendschappen gesloten.