Zo kroop Nederland uit het Songfestivalmoeras

Het was Anouk die de omroep verloste uit een impasse. Terwijl geen muzikant van enige naam het nog aandurfde, eiste ze de deelname simpelweg voor zich op. Ze schafte eigenhandig het nationale festival af en zong zich met Birds voor het eerst in twintig jaar naar de top 10.

Grote speler

Toch werd de omroep gedwongen elke editie bij te leren. Hadden Anouk en DeLange zelf vastomlijnde ideeën over hun inzending, opvolger Trijntje Oosterhuis ontbeerde die visie. Ze vertrouwde op de kennis van Nederlandse delegatie, die zelf te lang geloofde dat een ervaren artiest een garantie voor succes is. Dat omgaan met dat kaliber artiesten soms ook terugfluiten moet betekenen, leerde het team vorig jaar bij Waylon. Zijn eigenzinnigheid leverde een voor tv-kijkers onbegrijpelijke act op.

Het was Ilse DeLange die de zoektocht voor 2019 redde. Zij tipte het selectiecomité over de talentvolle artiest met wie ze na zijn deelname aan The Voice contact had gehouden. En o ja, ze wist ook al met welk lied hij moest meedoen. Ze stuurde het op en belde Daniël Dekker. ,,Je luistert toch niet op je telefoon, hè? Het moet vól op de speakers.'' Het fundament voor een historische zege was gelegd.