Zo kreeg GTST toch een spannende zomercliff, ondanks corona

Man die 37 jaar lang onschuldig vastzat blaast iedereen omver bij America's Got Talent

De 59-jarige Archie Williams heeft iedereen weggeblazen tijdens de nieuwste auditieronde van America's Got Talent. De Amerikaan werd in 1983 veroordeeld voor een verkrachting die hij niet had gepleegd en zat 37 jaar lang in de gevangenis. Achter de tralies was Williams een trouwe kijker van de populaire talentenjacht, ernaar verlangend om ooit zelf deel te kunnen nemen. Deze week kwam zijn droom uit: na zijn auditie werd Archie getrakteerd op een staande ovatie en een knuffel van jurylid Simon Cowell.