Ziggo Dome waarschuwt honderden Billie Eilish-fans voor hitte

De Ziggo Dome adviseert fans van Billie Eilish om niet te vroeg voor de deur te gaan zitten in verband met de hitte. Dat laat directeur Danny Damman weten aan het ANP. Vanavond staat de 20-jarige Eilish met haar Happier Than Ever-tournee op het Amsterdamse podium, maar gisteravond zaten de eerste fans al voor de ingang. Inmiddels zitten er honderden mensen voor de deur om het beste plekje in de zaal te bemachtigen.