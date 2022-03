Zien: eerste beelden videoclip S10 voor het Songfestival

Aanstaande donderdag maakt S10 bekend met welk liedje ze in mei in Turijn meedoet aan het jaarlijkse Europese liedjesspektakel. Het is Nederlandstalig, maar verder nog top secret, net als de videoclip die erbij verschijnt. Ook deze is vanaf donderdag te zien. S10 zelf kon het niet laten om vanavond via Instagram alvast een tip van de sluier op te lichten. Kijk hieronder zelf hoe de eerste beelden eruit zien.