Zelfspodcast van Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema beste podcast van het jaar

‘Voicemail vol bedreigin­gen’ voor Op1-San­der nadat hij Alexia (15) ‘lekkerste’ prinses noemt

1 augustus Op1-presentator Sander Schimmelpennick zegt met de dood bedreigd te worden nadat in het nieuws kwam dat hij de 15-jarige Alexia de ‘lekkerste’ prinses heeft genoemd. De Quote-hoofdredacteur erkent dat hij andere woorden had moeten gebruiken, maar benadrukt dat hij de uitspraak deed in een komisch bedoelde podcast.