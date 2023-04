Zelfs Lady Diana viel als een blok voor eeuwig jong Duran Duran

Duran Duran, een rocksensatie in de jaren 80, klimt opnieuw het podium op om voor uitverkochte zalen in het Verenigd Koninkrijk en de VS zijn populariteit uit te venten.

Bassist John Taylor erkende voor de aftrap van Future Past, een tournee door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, dat muziek maken met Duran Duran zijn lijf niet sloopt. ,,Aan het werk ga je niet dood’’, zei hij met gevoel voor drama. ,,Wel aan de rotzooi die je tussen optredens uithaalt.’’ Tienduizenden fans krijgen de komende maanden de kans om te zien, dat de bandleden op gevorderde leeftijd aan kracht niet hebben ingeboet.

Honderden bands overleefden het jachtige bestaan van een rockster in de jaren 80 niet. Opgebrand, mentaal uitgeblust en niet langer in staat zich aan te passen aan de wensen van een jongere generatie, verdwenen ze in het niets. Dit lot viel Duran Duran niet ten deel. Ruim veertig jaar na de oprichting in Birmingham blijven hun populariteit en hun drang om het publiek te verrassen met nieuwe projecten rechtovereind.

Ruiken naar testosteron

Een recensent in The Telegraph, geen fan, verbaasde zich hierover. Hij vond hen ‘ruiken naar testosteron en ijdelheid, glimmend aan de buitenkant, zonder ziel’. Zanger Simon le Bon omschreef hij als iemand met de toon van een ‘opschepper’ en ‘het emotionele bereik van een nieuwslezer’. Toch, zo gaf hij toe, trekt Duran Duran volle arena’s, wat betekent dat de band ‘iets goed moet hebben gedaan’ in de afgelopen decennia.

Als voorgangers van de stroming New Romantics veroverden ze de hitparades. Het nummer Girls On Film liet zelfs een beroemde inwoner van Buckingham Palace niet onberoerd. Lady Diana noemde Duran Duran haar favoriete band. Ongetwijfeld speelden de looks van het vijftal hierbij een rol. Aan de muren van kamers van tienermeisjes hingen posters van Le Bon, Nick Rhodes en de drie Taylors.

Obsessie voor mode

Hun levenslange obsessie met mode leverde Duran Duran enkele jaren geleden een prijs op in Milaan voor de meest stijlvolle rockband. Samenwerkingen met ontwerpers als Vivienne Westwood en Giorgio Armani zorgden ervoor dat ze nooit verfomfaaid optraden. Bovendien bleven ze actueel door niet krampachtig vast te houden aan de jaren 80. Waar mogelijk gaven ze hun werk een verse impuls.

De terugkeer op het podium kwam niet eenvoudig tot stand. Zoals het een rockband betaamt, leidden ruzies onderweg tot breuken. De lancering van album Future Past tijdens de pandemie moest het startsein vormen van een permanente terugkeer naar de originele line-up. Toch ontbreekt gitarist Andy Taylor bij de stadiontour die afgelopen zaterdag begon in Manchester.

Toen Duran Duran vorig jaar herfst in Los Angeles werd opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame, las Le Bon een brief van Taylor voor. Daarin gaf hij aan te lijden aan terminale kanker. Agressieve cellen in zijn prostaat hielden hem in hun greep. De ceremonie moest hij om die reden aan zich voorbij laten gaan. ‘Ik kreeg een terugslag’, liet Taylor weten. ‘Ondanks het exceptionele werk van mijn artsen zou ik fysiek en mentaal over de grens gaan.’

Taylor zal later dit jaar nog wel te horen zijn op het Halloween Album, waarop Duran Duran met covers een ode brengt aan inspiratiebronnen als David Bowie, aangevuld met enkele nieuwe nummers. De tournee volgt hij vanaf Ibiza, waar hij al jaren woont. De band, die vijf maanden door de VS gaat toeren, barst van de energie. Future Past is meer dan een poging om de pensioenpot nog eenmaal aan te vullen.

,,Je passie hoeft niet op te raken als je ouder wordt’’, gaf Le Bon aan. ,,We zijn niet overdreven ambitieus. We zijn Duran Duran en vinden het oprecht fijn om Duran Duran te zijn.’’ Om niet sleets te raken heeft de groep Snapchat in de arm genomen om AR aan hun arsenaal toe te voegen. Zo wandelt over het gezicht van Nick Rhodes bijvoorbeeld een reusachtige spin als een virtuele handreiking naar het publiek.

Optredens tijdens het Jubilee van koningin Elizabeth en de Commonwealth Games lieten de blijvende aantrekkingskracht van Duran Duran zien. Gelijktijdig sluiten ze aan in een trend van nostalgie. Pubs en studentenkroegen draaien dagelijks hits van vergeelde grootmachten. ABBA staat met hologrammen (‘ABBAtars’) van de bandleden in Londen. Reggaeband Steel Pulse, net als Duran Duran uit Birmingham, trekt ook weer door het Verenigd Koninkrijk.

Paul McCartney verscheen, rond zijn tachtigste verjaardag, als headliner op Glastonbury, het megafestival in Zuidwest-Engeland. Ondanks zijn aura als ex-Beatle kan Sir Paul niet (meer) tippen aan Duran Duran. John Taylor verscheen zelfs als ‘Dante’ in computerspel Devil May Cry. Duran Duran is niet alleen onder oudere muziekliefhebbers ‘hot’. Ook jongeren omarmen hun extravagantie.