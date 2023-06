Zelfs het stemmetje in haar hoofd krijgt jarige Eloise niet klein: haar jaar in foto's en video’s

Gravin Eloise van Oranje viert donderdag haar 21ste verjaardag. Recent kwam ze in het nieuws vanwege Het perfecte plaatje en haar optreden tegen racisme, maar ze beleefde meer bijzonders in haar 21ste levensjaar. Van likes vragen met een topje en een bijzondere reis met haar moeder tot een lucratieve merkdeal: het jaar van ‘Elo’.

Stijlvol in nieuwe stek

Modeliefhebber Eloise vierde het einde van ‘nog eens 365 dagen’ vorig jaar stijlvol en kleurrijk, in een roze pak met dito bh en sieraden.

Het was dubbel feest, want Eloise toonde voor het eerst het uitzicht vanuit haar nieuwe woning. Na een jaar intern op kamers bij de Hotelschool in Amsterdam woont ze nu met twee vriendinnen in een appartement aan een gracht in de hoofdstad, zei ze tegen Vorsten. Haar moeder, prinses Laurentien, hielp mee verhuizen.

Veel thuis lijkt Eloise overigens niet te zijn. Ze deelde het afgelopen jaar talloze reisfoto’s, onder meer van een droomvakantie naar Japan met het ‘leukste gezelschap’, moeder Laurentien.

Gravinfluencer pur sang

Tijdens een vakantie op Mallorca toonde Eloise zich een ware gravinfluencer: met deze opvallende top hoopte ze minimaal 100.000 likes binnen te halen. Het is voor Eloise niet zomaar een kledingstuk: ‘Ik denk dat dit een van de outfits is waar ik me het meest zelfverzekerd en mooi in voel’, schreef ze eerder. ‘Outfits die dit gevoel geven zijn heel, heel belangrijk.’ Het werden uiteindelijk 24.000 likes.

Ze zal de eerste zijn die erom kan lachen, want Eloise heeft duidelijk humor. Kijk bijvoorbeeld naar deze woordgrap.

Met 393.000 volgers en een koninklijke familie is elk woord van Eloise al snel nieuws. Hoe bewust ze zich daarvan is, bleek bij deze vakantiefoto’s uit Parijs. Tegenover haar op de derde foto zit een man, schreef ze zelf maar vast, hopend dat de showmedia niet aan het speculeren sloegen.

Iemand met zoveel volgers is ook bijzonder interessant voor merken. Was de bijnaam gravinfluencer voorheen een beetje overdreven, in 2023 voegde ze zich bij wereldberoemde vrouwen als Eva Longoria en Helen Mirren als ambassadeur van beautymerk L’Oréal. Zo’n samenwerking levert influencers al snel duizenden euro’s op.

Eloise beleefde het afgelopen jaar haar grootste rodelopermomenten tot nu toe. Ze verscheen in een goudkleurige jurk bij het Gouden Televizier-Ring Gala in oktober, in een rode jurk bij The Roast van Famke Louise in december en kwam recent in het nieuws vanwege haar opvallende outfit bij het International Young Patrons Gala van de Nationale Opera en Ballet.

Volledig scherm Eloise van Oranje bij de Televizier-Ring, The Roast van Famke Louise en het International Young Patrons Gala. © BrunoPress

Een ‘nuchter prachtmens’

Eloise had ook haar grootste mediaoptreden tot nu toe, met haar deelname aan de RTL 4-fotografieshow Het perfecte plaatje. Ze was de eerste royal ooit in het programma, maar daar merkten de makers niets van: er waren geen regels voor de omgang met haar, zei presentator Tijl Beckand. Sterker nog: ze toonde zich een doodnormale jonge vrouw. ‘Je bent een lekker nuchter prachtmens!’ schreef jurylid William Rutten.

Maar een beetje naïef was ze ook, vond ze zelf achteraf. De gravin voorzag geen gedoe toen ze zich door mededeelnemer Rick Brandsteder liet strikken voor een shoot als ‘Pamela van Oranje’, in badpak. Royaltykenner Jeroen Snel sprak van een ‘grensgevalletje’ omdat ze lid is van de koninklijke familie. Het zorgde voor veel ophef, reacties van haar ouders én voor een tegenreactie van BN’ers die ook in badpak poseerden.

Volledig scherm Eloise van Oranje poseerde in badpak in Het perfecte plaatje. Rick Brandsteder noemde haar 'Pamela van Oranje', verwijzend naar Baywatch. © RTL

Ze was dankbaar voor de steun, maar kon het zelf ook goed relativeren: ze vond de hype onzin en moest erom lachen. Halverwege het seizoen viel ze af en hoewel ze moest huilen, was ze sportief en prettig gek. ,,Elo out, pieuw!’’ riep ze.

Volledig scherm Zangeres Numidia troost Eloise van Oranje na de uitslag van Het perfecte plaatje. © RTL

Vroeg wijs en volwassen

Het perfecte plaatje was amper voorbij of Eloise kwam weer groot in het nieuws: ze bleek met een verborgen camera te zijn vastgelegd terwijl ze tekeerging tegen iemand die racistische teksten uitsloeg op een terras. Het ging om een geënsceneerde situatie van de nieuwe PowNed-serie In your face, maar haar reactie was echt. De gravin kreeg lof op sociale media, onder meer van mensen die opriepen haar koningin te maken of spontaan waren genezen van hun republikeinse denkbeelden.

Het mag duidelijk zijn: Eloise van Oranje is op haar 21ste vroeg wijs en vroeg volwassen, wellicht noodgedwongen. Het mag dan in een commercieel filmpje zijn met de slogan van haar nieuwe opdrachtgever, Eloise gaf haar volgers onlangs treffend levensadvies.

,,Het zou niet moeten uitmaken wat mensen over je zeggen’’, sprak de gravin, die zelf goed om zegt te kunnen gaan met haatberichten. ,,Je bent veel meer dan mensen hun mening, véél meer. Ook dan de mening van het kleine stemmetje in je hoofd. Ja, we hebben het allemaal. Zelfs dat boeit niet. Je gaat je zoveel chiller voelen als je dat begint te geloven. Je bent het waard.’’

