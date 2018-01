Zangeres The Cranberries plotseling overleden

UpdateDolores O'Riordan, zangeres van de Ierse band The Cranberries, is vandaag overleden. Ze werd 46 jaar. Volgens O'Riordans uitgever Lindsey Holmes overleed de artiest plotseling in Londen, waar ze bezig was met opnames. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Holmes laat ook weten dat O'Riordans familie verslagen is door het nieuws. ,,Ze hechten in deze moeilijke tijd veel waarde aan hun privacy. Verdere informatie wordt niet gegeven'', klinkt het kort.

Rugklachten

The Cranberries werden in de jaren 90 bekend met hits als Zombie en Linger. De band begon vorig jaar aan een tournee die al in mei, kort na aanvang, werd afgebroken. De officiële reden daarvoor was een gezondheidsprobleem van O'Riordan, volgens een verklaring op de website van de band ging het om rugklachten.

In 2014 scheidde de zangeres van haar man Don Burton, met wie ze twintig jaar getrouwd was. Met Burton, voormalig tourmanager van Duran Duran, had O'Riordan drie kinderen. In datzelfde jaar werd ze gearresteerd omdat ze tijdens een vlucht een stewardess had aangevallen. Ze werd veroordeeld tot een boete van 6000 euro. Als verzachtende omstandigheid voerde de rechter op dat O'Riordan leed aan een bipolaire stoornis en zich daarom niets herinnerde van het incident.

In shock

Via Instagram halen onder meer Johnny de Mol en dj Giel Beelen teksten van O'Riordan aan. ,,Do you have to let it Linger... R.I.P. Dolores'', aldus De Mol.

Duran Duran laat weten kapot te zijn van het nieuws. ,,Onze gedachten gaan uit naar haar familie in deze verschrikkelijke tijd.'' De Ierse band Kodaline schrijft: ,,The Cranberries gaven ons een grote steun in de rug toen we met hen toerden door Frankrijk jaren geleden! Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden", schrijft de band.

James Corden herinnert zich een ontmoeting met de zangeres toen hij 15 jaar oud was. ,,Ze was aardig en lief, ik kreeg haar handtekening op mijn treinkaartje en mijn dag kon niet meer stuk. Ze had een prachtige stem en uitstraling. Vreselijk om te horen dat ze vandaag is overleden.'' Ook de Ierse zanger Hozier laat van zich horen. ,,De eerste keer dat ik de stem van Dolores O'Riordan hoorde was onvergetelijk. Ik had nog nooit iemand gehoord die zijn of haar instrument zo gebruikte. Geschokt en verdrietig om te horen van haar overlijden, gedachten zijn bij haar familie.'' Dave Davies van The Kinks had een paar weken geleden nog contact met de zangeres. ,,Ik ben geschokt te horen dat Dolores zo plotseling is overleden. Ik sprak haar een paar weken voor Kerstmis en ze leek gelukkig en oké. We hadden het er zelfs over om misschien samen nieuwe songs te schrijven. Ongelooflijk, God zegene haar.''

De Ierse president Michael Higgins noemde O'Riordans dood een groot verlies voor de Ierse muziek en noemde haar invloed 'immens'.

