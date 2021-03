Zangeres Tabitha bevallen van eerste kindje

Eind oktober overviel Tabitha haar volgers met het blijde nieuws in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Vandaag is ze bevallen van dochtertje Imaya Tabitha Vlaar, deelt ze op haar social media. Tabitha en haar vriend Mauron zijn ongeveer drie jaar samen. In februari van dit jaar maakte het stel bekend te zijn verloofd.

In een eerdere post op het social medium schreef de zangeres, die afgelopen seizoen meedeed aan Beste Zangers, dat ze zich morgen maakte over de bevalling. 'Dan denk ik even aan alle vrouwen om mij heen die de afgelopen tijd een miskraam hebben gehad, en hoe reëel mijn angst was en hoe enorm sterk deze vrouwen zijn. Maar bovenal keek Tabitha heel erg uit naar de geboorte: 'Het mooiste wat ons ooit is overkomen, we missen je nu al en je bent er nog niet eens', schreef ze.