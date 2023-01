Zangeres met 56 jaar ervaring duikt op bij Dna singers, helft panel herkent haar stem niet

In de RTL 4-show treden mensen op die familie zijn van een Nederlandse artiest. Het panel, donderdagavond bestaande uit de teams van Jaap Reesema en Lex Uiting en Jeroen van Koningsbrugge en Holly Mae Brood, moeten raden met wie zij een bloedband hebben. Qua uiterlijk had deelnemer Nancy iets weg van Louis van Gaal, zei Uiting direct na haar opkomst. Maar de voormalig voetbaltrainer staat niet per se bekend om zijn zangcarrière.

Met de aanwijzingen uit de hintvideo kwam het panel geen steek verder. Nancy is stewardess en vloog vaak naar Bonaire, ook om haar bekende tante te zien. In haar koffer ging een boek over André van Duin en Nancy zei dat haar tante zo trouw is als een hond. Het panel had geen idee, totdat Nancy vertelde dat haar tante ruim vijf decennia in het vak zit. Jaap en Lex zaten meteen in de hoek van Willeke Alberti en Simone Kleinsma.

Zelfs een jeugdfoto van Nancy en haar tante bracht de radende professionals niet verder. Het ging om een blonde vrouw, meer zagen ze niet. Maar toen ging Nancy in duet met haar tante, nu nog verstopt achter een scherm. De ster had amper een noot gezongen of Jeroen van Koningsbrugge was eruit.

Hij kon na het duet niet geloven dat Jaap en Lex het níét hadden gehoord, terwijl zij dachten dat zijn overtuiging een grap was. ,,Ik ben helemaal de weg kwijt’’, riep Lex.

Volledig scherm Nancy en haar bekende tante in Dna singers. © RTL

Ongeloof aan beide kanten

Bonaire bleek een hint omdat de zangeres daar een huis heeft gehad en nog altijd verliefd is op het eiland. Met André van Duin werkte ze vaak samen. Bij Holly viel het kwartje van de hond-hint: de zangeres deed als het karakter Hond mee aan The masked singer. Was er nou maar een hint over hoe geluk destijds heel gewoon was, misschien hadden Jaap en Lex dan geweten dat het om Joke Bruijs ging.

,,Het was bij ons echt aan het bruisen’’, grapte Jeroen, die haar naam samen met Holly definitief invulde. Jaap en Lex vonden het oneerlijk om dat ook te doen, omdat ze echt ‘geen een keer’ aan haar hadden gedacht. Ze vulden nog even Karin Bloemen en Willeke Alberti in, maar in de jacht op punten besloten ook zij Bruijs te zeggen. Zij kwam inderdaad tevoorschijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ze is de dochter van mijn oudste broer’’, legde Joke uit, die voor Nancy altijd een soort moeder is geweest. ,,Je hoort het ineens zo duidelijk’’, zei Jeroen, verwijzend naar de bijna identieke praatstem van de twee. Joke corrigeerde de hint over vijftig jaar ervaring even, want het is inmiddels zo’n 56 jaar. De zaal begon te klappen.

Volledig scherm De bekende tante van Nancy is zangeres Joke Bruijs. © RTL

Hoe oud is Joke Bruijs?

Hoe oud is iemand met zo’n lange carrière? Het is sinds de uitzending een van de meest gegoogelde vragen in Nederland. Joke Bruijs is 71 jaar, ze begon immers al op haar vijftiende.

Bekijk het optreden van Nancy en Joke Bruijs:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.