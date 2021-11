Zangeres Merol gooit hoge ogen bij de Belgische Slimste Mens

Zelfs Erik Van Looy - de Vlaamse collega van Philip Freriks - was duidelijk en aangenaam verrast door het gemak waarmee de anders behoorlijk excentrieke artieste zich doodserieus in het spel wierp en op geen enkel ogenblik enige zwakte kende of vertoonde, schrijft Het Laatste Nieuws. In de filmpjesronde sprokkelde ze maar liefst 240 seconden bij elkaar. De verachtingen zijn hoog, schrijft de krant, omdat Merol Nederlandse branie en zelfzekerheid koppelt aan forse kennis en hoog spelinzicht.