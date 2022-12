Zangeres Margriet Eshuijs, bekend van de hit House for sale, op 70-jarige leeftijd overleden

De zangeres maakte samen met Henny Huisman deel uit van de band Lucifer, die in 1975 een grote hit scoorde met House for sale. Het lied kwam destijds op 4 in de Top 40 en staat al sinds het begin van de jaarlijkse lijst in de Top 2000, dit jaar op 1519. Later, in de jaren 80 en 90, ging ze verder als soloartiest. Vaak wel met een vaste groep muzikanten, onder de naam Margriet Eshuijs Band. Met die formatie scoorde ze in 1982 de hit Black pearl.