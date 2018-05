Zangeres Maan: Vrijheid is niet normaal

Zangeres Maan hecht veel belang aan haar optreden tijdens het 5 mei- concert op de Amstel in Amsterdam. ,,Bevrijdingsdag is een belangrijke dag voor het hele land, voor velen een emotionele dag. Dat ik daar letterlijk en figuurlijk mijn stem mag laten horen vind ik heel bijzonder en een grote eer", vertelt de zangeres.

Maan (21) deelt het podium op de Amstel vanavond met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, zanger CB Milton, zangeres en musicalactrice Willemijn Verkaik, violiste Noa Wildschut en bariton Bastiaan Everink. Het 5 mei-concert vormt traditiegetrouw de afsluiting van Bevrijdingsdag. ,,Ik heb er veel zin in", zegt Maan. ,,Ik zit vol in de voorbereidingen, het concert wordt tot in de puntjes voorbereid."

Diepe indruk

Voorafgaand aan het concert had Maan een ontmoeting met verzetsman Jan de Vaal (94) die in de Tweede Wereldoorlog de kampen Amersfoort, Vught, Natzweiler en Dachau overleefde. Maan: "Een lieve man. Het was mega bijzonder om met hem te spreken. Je ziet in zijn ogen wat hij heeft meegemaakt. Ik ben in vrijheid opgegroeid, voor mij is het vanzelfsprekend. Hij kijkt heel anders naar vrijheid dan ik."

Het persoonlijke gesprek over het verzet, het thema van het concert, heeft diepe indruk op de zangeres gemaakt. ,,Na afloop ben ik alleen door de stad gaan lopen. Ik had de telefoon uit en heb gekeken naar wat er allemaal om me heen gebeurde, naar de lieve mensen op straat. Ik besefte hoe blij ik eigenlijk was."

Maan trad eerder op voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die met premier Mark Rutte het 5 mei-concert zullen bijwonen. In 2016 trad ze op met de Jostiband in de Ziggo Dome, waar Willem-Alexander op de eerste rang zat. Ook zong ze dat jaar in theater Carré voor koningin Máxima, die als erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas kwam luisteren naar het Kerst Muziekgala. Optreden voor het koningspaar blijft volgens Maan "nog steeds onwijs vet".

'Niet normaal'

Maan noemt het belangrijk dat ook jonge kinderen leren over vrijheid. "Ik heb een opa en oma die de oorlog hebben meegemaakt, maar jongere kinderen hebben deze contacten niet. Ik vind het belangrijk dat ze weten dat vrijheid zeker niet normaal is."