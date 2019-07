Zangeres Lily Allen werkt aan lijn seksspeeltjes

Volgens Daily Star liet de muzikante het nieuws per ongeluk glippen. ,,Ik zou hier eigenlijk niet over moeten praten", zou ze gezegd hebben. "Ik heb er nog helemaal geen persbericht over uitgestuurd ofzo.”

Lily ziet grote kansen in de sekstoy-industrie. Ze zou tijdens de signeersessie hebben gegrapt dat het een van de weinige markten was waar nog ruimte is voor sterren om een eigen lijn op te zetten. ,,Veel muzikanten duiken in allerlei zaken waar niemand interesse in heeft, maar dit is iets waar ik graag over meepraat. Orgasmes zijn belangrijk, dames!”