Zangeres Laura Pausini getrouwd met muzikant Paolo Carta

Fred Florusse (Don Quishoc­king) op 85-jarige leeftijd overleden

Cabaretier en regisseur Fred Florusse, bekend als lid van cabaretgezelschap Don Quishocking, is overleden. Dat bevestigt zijn familie en vriend Jacques Klöters, eveneens lid van Don Quishocking, na berichtgeving hierover van Het Parool. Florusse, geboren in Vlissingen, was al enige tijd ziek. Hij is 85 jaar geworden.