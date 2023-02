Zangeres Karsu leeft tussen hoop en vrees: ‘Hoe kan ik slapen als mijn oma ergens onder het puin ligt?’

Ingeklemd tussen hoop en vrees wacht zangeres/pianiste en tv-kok Karsu thuis in Amsterdam op nieuws over tientallen familieleden in het rampgebied in Turkije. Na de aardbeving van maandagnacht is hun lot ongewis. ,,Mijn oom hebben ze gevonden, maar mijn tante horen ze niet meer roepen.’’