Zangeres Froukje is stem kwijt en annuleert shows

Froukje Veenstra, die vorig jaar doorbrak met haar eerste single Groter dan ik, toert momenteel door Nederland. Ook in het voorjaar staat een aantal concerten gepland in theaters in Nederland. Op 18 maart begint die tournee in Paradiso Amsterdam, waar ze haar grootste show tot nu toe zal geven. Het concert is inmiddels uitverkocht. Daarna speelt ze onder meer in de Oosterpoort in Groningen, 013 in Tilburg, Patronaat in Haarlem en TivoliVredenburg in Utrecht. Ook doet Froukje België aan, met shows in Leuven, Gent en Antwerpen.