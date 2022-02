Zangeres Do: ‘Jeroen Rietbergen heeft dingen bij mij gedaan’

Zangeres Do heeft ook te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag door Jeroen Rietbergen. In een interview met NRC vertelt Dominique Rijpma van Hulst, zoals de zangeres voluit heet, dat Rietbergen twintig jaar geleden bij haar over de grens is gegaan.

,,Twintig jaar geleden heeft hij dingen bij mij gedaan waarvan ik toen zei: gast, je bent gewoon koekoek, dat doe je toch niet? Maar er was een andere machtsverhouding, want ik huurde hem in en was niet afhankelijk van hem”, vertelt de 40-jarige zangeres. ,,Wat hij deed was echt niet oké, maar nadat ik hem erop heb aangesproken heeft hij het nooit meer bij mij gedaan. En mijn collega’s wisten ervan en als hij dan weer vieze praatjes had zeiden zij: gast, hou eens je bek joh, doe normaal. Dus ik voelde me gesterkt door mijn omgeving.”

In het programma Boos kwamen in januari misstanden over The Voice of Holland aan bod. Meerdere vrouwen deden hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. In totaal deden tientallen vrouwen hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur. Rietbergen legde zijn werk neer. Hij erkende relaties van ‘seksuele aard’ te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma.

Borsato

Do vertelt dat er minstens zes mannen waren die wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen haar hebben vertoond op de werkvloer. ,,Ik heb ooit met een producer gewerkt, toen ik echt jong was, minderjarig, die tegen mij zei: ‘Misschien moet je in je nakie gaan zingen. Dan voel je het veel meer. Andere zangeressen doen dat ook.’ En ik heb dat niet gedaan, gelukkig. Maar dat is toch heel gek. Hij was ook veel ouder.”

Over haar samenwerking met Marco Borsato - samen scoorden ze een hit met het nummer Voorbij - wil Do niet veel kwijt. Ze vindt het moeilijk om uitspraken te doen over de beschuldigingen aan zijn adres, namelijk het aanranden van kinderen. ,,Maar los van de beschuldigingen zou je kunnen zeggen dat Marco heel handtastelijk is. En als ik intensief met hem had samengewerkt had ik tegen hem gezegd: dat moet je niet doen, want niet iedereen vindt het fijn en je geeft er een verkeerd signaal mee af.”

