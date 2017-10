Zangeres Berget Lewis in tranen na kritiek Simon Cowell

De Nederlandse soulzangeres Berget Lewis (45), die meedoet aan de Britse versie van X Factor, is weer een ronde verder in de talentenjacht. Lewis zong afgelopen weekend voor het oog van miljoenen tv-kijkers het Bon Jovi-nummer Always. Haar optreden werd door het studiopubliek beloond met een staande ovatie, maar jurylid Simon Cowell was niet onder de indruk. ,,Saai'', luidde zijn opbouwend bedoelde kritiek.