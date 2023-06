Zangeres Bebe Rexha krijgt telefoon tegen gezicht gegooid en moet optreden staken

met videoGeen plastic bekertje bier, maar een telefoon. Een bizar incident zondag tijdens een optreden van Bebe Rexha in New York. De 33-jarige zangeres moest haar show staken nadat ze in het gezicht werd geraakt door een telefoon.

In een filmpje is te zien hoe Bebe Rexha zingend van links naar rechts over het podium loopt en een object recht op haar afvliegt. De zangeres gaat na de klap op haar knieën op het podium zitten en grijpt naar haar gezicht, terwijl er meerdere mensen vanuit de ruimte achter het podium naar haar toe lopen. Volgens een bericht op BuzzFeed zou de moeder van Bebe Rexha gezegd hebben dat in het ziekenhuis drie hechtingen aangebracht zijn.

Eind vorig jaar werd Harry Styles geraakt door een handvol snoepjes toen hij optrad in Los Angeles. Hij maakte de rest van de show af, maar had duidelijk last van zijn oog. Ook Lady Gaga werd vorig jaar geraakt door een object tijdens een optreden. In haar geval was het een knuffel, maar die kwam wel tegen haar hoofd terwijl ze stond te zingen. In Nederland waren de afgelopen jaren veel incidenten met biergooiers.

