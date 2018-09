Zangeres Anneke Grönloh (76) overleden

De in Nederlands-Indië geboren Grönloh won in 1959 haar eerste platencontract in Cabaret der onbekenden, een destijds bekende talentenjacht. De eerste jaren was ze vooral populair in Azië, maar in 1962 scoorde ze in Nederland grote hits met Brandend Zand en Paradiso. In de jaren zeventig legde ze zich vooral toe op luisterliedjes en jazz. In totaal verkocht ze meer dan 30 miljoen platen.



Ruim een jaar geleden zette de zangeres, die al jaren in Frankrijk woonde, vanwege gezondheidsproblemen een punt achter haar carrière. Ze kreeg rond 2016 meermaals een longembolie en moest sindsdien vrijwel continu een zuurstofmasker dragen. De artieste trad daarna nog sporadisch op, met een zuurstoffles op het podium.



Eind augustus 2017 stond ze voor het laatst op de bühne. Voor zo'n 3000 man publiek en omringd door collega's als Ria Valk en Rob de Nijs nam Grönloh in Weert afscheid met een emotionele vertolking van Brandend Zand.



Ze voelde zich er goed bij, maar had liever nog wat jaren doorgegaan. ,,Optreden is voor mij ook zuurstof'', zei ze eerder. ,,Ik wil zo graag nog een paar jaar mijn liedjes zingen.''