Zangeres 2 Brothers on the 4th Floor heeft borstkanker

boer zoekt vrouw Boerin Annemiek nog steeds niet aan de man

17:12 Boerin Annemiek (26), de enige vrouwelijke agrariër die dit jaar in Boer Zoekt Vrouw op zoek ging naar de liefde, is nog steeds vrijgezel. Ze schuift zondag dan ook in haar eentje aan tafel bij Yvon Jaspers aan, zo blijkt uit een geluidsfragment van de uitzending die door de KRO-NCRV is vrijgegeven.