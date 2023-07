Zanger Tony Bennett op 96-jarige leeftijd overleden

Bennett werd in 1926 geboren als Anthony Dominick Benedetto in New York. Hij stuurde in 1950 een remake van Harry Warrens Boulevard of Broken Dreams op naar platenmaatschappij Colombia Records, die hem meteen een contract aanbood. Zijn versie werd een grote hit, daarna volgden in rap tempo nog Because of You, Cold, Cold Heart en het uitbundige Rags to Riches, die allemaal op nummer 1 belandden in de Amerikaanse hitlijsten. Dat laatste nummer werd gebruikt in de openingsscène van Martin Scorsese’s gangsterepos Goodfellas uit 1990, maar hij is misschien wel het bekendst om zijn hit I left my heart in San Francisco uit 1962.