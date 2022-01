Zanger Nick Jonas en actrice Priyanka Chopra verwelkomen kindje via draagmoeder

Jonas en Chopra kondigden de komst van hun kind aan in een bericht op Instagram. De naam of het geslacht van het kind werd niet onthuld. ‘We zijn dolblij om te kunnen bevestigen dat we een baby hebben verwelkomd via een draagmoeder. We vragen respectvol om privacy tijdens deze speciale tijd, terwijl we ons concentreren op ons gezin. Dank je wel’, schrijft het stel.

Het babynieuws komt voor veel mensen als een verrassing, aangezien het stel niet had onthuld dat ze een kind verwachtten. Ze waren wel open over hun kinderwens: eerder deze maand onthulde Chopra dat kinderen zeker in hun ‘toekomst’ waren.

Jonas en Chopra trouwden in 2018 in India. De hele aangelegenheid duurde drie dagen. Het stel ontmoette elkaar voor het eerst in 2017 en maakte hun romance openbaar in 2018. Na slechts vier maanden daten vroeg Jonas Chopra ten huwelijk.

