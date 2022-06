Zanger Måneskin schrijft in slip Pinkpop-historie, zinderend eerbetoon aan Jan Smeets

UpdateHet is een fragment dat we nog jaren zullen zien terugkeren in historische Pinkpop-overzichten. Zanger Damiano David van Måneskin sloot zaterdag het optreden af in alleen zijn slip, omringd door vrouwelijke fans.

Na een klein uur spelen spreekt Damiano David het verhitte Pinkpop-publiek toe. ,,Ik heb vandaag tijdens een interview iets beloofd’’, zegt de Italiaan raadselachtig. Om vervolgens zijn broek uit te trekken terwijl tientallen vrouwelijke fans het podium op worden geleid.

Witte slip

Het is hét moment van de dag op een van de warmste Pinkpop-dagen ooit. Ronddansend in zijn witte slip grijpt David nog eens opzichtig in zijn kruis. ,,Niet aan mijn kont zitten’’, had hij de fans nog wel meegegeven. Vol overgave maakt hij het lied af. ,,We hebben letterlijk alles gegeven’’, zegt hij tegen het publiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uit voorzorg had de organisatie van Pinkpop al op de openingsdag van het festival gezorgd voor drie extra waterpunten waar bezoekers gratis water konden halen. Die capaciteit bleek mijlenver af te staan van de vraag, waardoor ellenlange rijen ontstonden. Op dag twee is het festival beter voorbereid - en dat is nodig ook met tropische temperaturen tot bijna 35 graden.

Schaduw

Schaduw is schaars op de open vlakte van Megaland, waar zaterdag mensen elk lommerrijk reepje proberen te benutten. ,,Gisteren was het nog te doen, vandaag bijna niet meer’’, zegt een van de vrijwilligsters die de hele dag bezoekers van informatie voorziet. ,,Wij hebben nog een hokje in de schaduw, op het veld is het echt erg.’’ Daar schijnt de zon onbarmhartig en is bijna nergens schaduw te bekennen.

Meerdere bezoekers vallen flauw en moeten met wat koel water en medische hulp weer bij zinnen worden gebracht. Over aantallen laat de organisatie zich niet uit, maar festivalmanager Niek Murray zegt dat de eigen EHBO-posten het aankunnen. ,,Natuurlijk ligt de focus nu veel meer dan anders op mensen die hitteklachten hebben. Het gaat nu minder over blaren en sneetjes. De mensen die het overkomt, nemen we mee naar achteren en zij worden gekoeld totdat ze weer terug kunnen. Ik zie heel veel puffende gezichten, maar gelukkig ook veel lachende puffende gezichten.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De hitte belet Son Mieux en Chef'Special niet om in Landgraaf energieke en aanstekelijke liveshows te verzorgen. Tussendoor bedient Crowded House een bedeesder publiek met hits uit de jaren 80. Jong of oud, de toeschouwers zijn over het algemeen goed voorbereid; ze smeren zich veelvuldig in met zonnebrandcrème, dragen hoofddeksels en drinken water. ,,We hebben het aantal waterpunten van drie naar acht uitgebreid’’, vertelt festivalmanager Murray. ,,Het aantal tappunten verschilt, ze zijn niet allemaal identiek.’’

Naast de Tentstage, waar veel bezoekers zich vermaken met de Brabantse zangeres Nona en tegelijk gebruik maken van de schaduw, staat een waterpunt met acht kraantjes die zelf bediend kunnen worden. Het maakt dat op het heetst van de dag de rijen er meevallen en niet zoals gisteren tientallen meters bedragen. Rond 13.30 uur is het optreden van Ronnie Flex op het hoofdpodium in volle gang. Ook de Rotterdamse rapper heeft last van de hoge temperatuur. ,,Kapotwarm’’, roept hij voordat hij een flesje water achterover slaat. ,,Blijf drinken’’, roept hij zijn gevolg toe.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Alexander van Eenennaam (@avaneen) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zaterdagavond volgen optredens van onder meer de Italiaanse songfestivalwinnaar Måneskin en afsluiter Pearl Jam, dat maar liefst 2,5 uur zal spelen. Voordat Eddie Vedder en co het podium op komen, krijgt Mister Pinkpop Jan Smeets nog een publiek eerbetoon. Hij ontvangt een oorverdovend applaus van het 70.000-koppig publiek, want vooral dankzij Smeets is Pinkpop groot geworden. Het uitzinnige publiek juicht hem toe en zingt ‘Jantje bedankt!’ Smeets pinkt zichtbaar geëmotioneerd enkele traantjes weg, terwijl hij vergezeld van zijn vrouw de enorme menigte vaarwel zwaait.

Vijftig jaar Pinkpop

Smeets was als een van de oprichters van Pinkpop sinds het eerste nog bescheiden festival in 1970 betrokken bij het steeds groter wordende muziekspektakel, het oudste nog bestaande in Europa. In 2020 kondigde hij zijn aftreden aan, precies na vijftig jaar Pinkpop. Het festival verkeerde toen door corona in zwaar weer. Pinkpop ging niet door, en ook het jaar daarop bleven de poorten van het festivalterrein in Landgraaf gesloten. Na twee jaar afwezigheid knalt de 51e editie van Pinkpop dit jaar weer, tot grote vreugde van de talloze fans. Voor Jan Smeets dé gelegenheid bij uitstek om alsnog afscheid te nemen als Pinkpopbaas.

Hij gaat niet helemaal weg; de man die Pinkpop altijd organiseerde, is nu nog als adviseur betrokken bij het festival.

Vrijdag sloot Metallica de openingsdag af met een letterlijk en figuurlijk vlammende show. Het klopte op alle punten; de interactie met het publiek, de werkelijk prachtige aankleding (levensgrote staande videoschermen die je tot op de huid van de bandleden brengt), het speelplezier en natuurlijk de muziek zelf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Gitarist Kirk Hammett en leadzanger en gitarist James Hetfield van Metallica zwepen het publiek van Pinkpop op. © ANP

Waar publieksfavoriet Enter Sandman al vroeg in de setlist zat, bewaarde de band hits als One en Master of Puppets voor de toegift, al ver na twaalven in de Limburgse nacht. Op het terrein van Pinkpop was op dat moment al lang een mooie tweedeling te zien: zij die op het veld helemaal opgingen in het hardrockgeweld en de honderden, misschien wel duizenden mensen die als één uitgeputte kluwen festivalgangers collectief op de grond waren gaan zitten, stil luisterend naar de muziek van verderop.

Volledig scherm Overzicht van de drukte op de eerste dag van Pinkpop. © ANP

Luister ook naar de Top 40 Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.

Volledig scherm Er wordt water uitgedeeld aan de festivalgangers tijdens de tweede dag van Pinkpop. © ANP