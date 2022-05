Zanger en acteur Wim Rijken (63) overleden

Oekraïne start gesprekken over organisa­tie Songfesti­val: ‘Heel complex’

De voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival in Oekraïne zijn van start gegaan. Oksana Skybinska, hoofd van de Oekraïense songfestivaldelegatie, heeft een document met plannen overhandigd aan Mykola Tsjernotytsky van de omroep The Public Broadcasting Company of Ukraine.

17 mei