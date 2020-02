Zanger Bob Fosko (64) overleden

Vorig jaar januari werd bij Geert Timmers, de echte naam van Fosko, slokdarmkanker met uitzaaiingen geconstateerd. Ondanks de verdrietige diagnose was de zanger vastbesloten om niet bij de pakken neer te zitten. ,,Ik heb te veel mooie dingen gemaakt om somberend door het leven te gaan”, zei hij in een interview met deze site.



Er stond Fosko volgende week een zwaar bestralingstraject te wachten, maar zijn familie maakt vandaag bekend dat hij is heengegaan. ‘Deze creatieve duizendpoot is op eigen kracht gegaan en was tot de laatste noot positief’, schrijven ze. Fosko bracht op zijn sterfdag zelfs nog de single Fluiten uit.



Fosko brak in 1992 met De Raggende Manne door. De band is bekend van nummers als Poep in je hoofd en Bruine arreme. Naast zijn muzikale carrière was Fosko ook te zien in politieseries als Baantjer en Unit 13. In 2017 en 2019 speelde hij in de hitserie Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen de kok van het verzorgingstehuis.