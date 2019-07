Zal Merel Westrik echt gelukkig zijn als ze Beau’s Jinek wordt?

Je zal deze dagen maar Merel Westrik zijn. Wordt je naam steeds nadrukkelijk genoemd als kanshebber om bij toerbeurt met Beau van Erven Dorens de late avond op RTL te verzorgen, ben je deze week sidekick van Art Rooijakkers in het zieltogende Zomer met Art. Dan weet je dus zeker dat de paar mensen die nog langs zappen, dat vooral doen om te zien hoe jij het ervan afbrengt. En erger: al je bazen kijken met argusogen mee.



Die late avond blijft een hoofdpijndossier voor de zender. Zomer met Art gaat het niet meer worden. De kijkcijfers zijn al om te huilen en dan moeten Eva Jinek én de vakantie-uittocht nog beginnen. De inhoud waaiert alle kanten op, behalve de goede. Hoe origineel om in de slotweek van het WK nog met een item te komen over het ‘waarom’ van de populariteit van de Oranje Leeuwinnen. Het openingsgesprek is altijd wél actueel gekozen. De aanslag in de tram in Utrecht of online kinderlokkers zijn onderwerpen die het hart raken van de kijkers die RTL graag wil bedienen. Alleen heeft Art de pech dat Pauw zo’n onderwerp een half uur later honderd keer beter doet.



De Zwakste Schakel scoorde nog het best om half elf. Maar dat kan de zender in het winterseizoen moeilijk om de drie maanden afwisselen met de talkshow van Beau, want zo bouw je geen continuïteit op voor kijkers én gasten.