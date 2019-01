Yvon Jaspers geschokt door overlijden vrouw boer Hans

Susan Boyle doet tien jaar na succes mee aan America's Got Talent

12:51 Tien jaar geleden liet ze alle monden openvallen toen ze auditie deed voor Britain’s Got Talent, en nu doet Susan Boyle (57) het weer in America’s Got Talent: The Champions. De Schotse zangeres kreeg meteen een ‘golden buzzer’ van een laaiend enthousiaste jury.