YouTubers Enzo Knol en Dee opnieuw uit elkaar

Zowel Enzo Erkelens als Demira geven via Instagram een verklaring, waarin ze benadrukken dat ze in hun vlogs niets zullen vertellen over de break up. ,,We hebben veel mooie dingen meegemaakt, maar in dit hectische leventje maak je ook mindere dingen mee. (...) Het is niet meer verliefd zijn, maar houden van'', laten ze los over de reden van de relatiebreuk. ,,We zullen nu een eigen pad bewandelen.''